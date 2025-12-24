Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Постпред Венесуэлы: США ради нефти готовы пролить кровь простых граждан

    Другие страны
    • 24 декабря, 2025
    • 04:24
    Постпред Венесуэлы: США ради нефти готовы пролить кровь простых граждан

    Власти США готовы ради удовлетворения интересов крупных нефтяных корпораций пролить кровь простых американских и венесуэльских граждан.

    Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель боливарианской республики при ООН Самуэль Монкада.

    "Власти США угрожают Венесуэле вооруженным нападением, чтобы удовлетворить [интересы] крупных нефтяных корпораций, в частности ConocoPhillips и ExxonMobil, которые являются лидерами в краже венесуэльской нефти. Детям американских семей прикажут рисковать жизнями, чтобы набить карманы акционеров нефтяных компаний миллиардами долларов, тысячи венесуэльских и американских семей будут уничтожены. Кровь за нефть - это не благородное предложение, а недостойное и неприемлемое. Война за нефть - это смертельный приговор, который выносился Ираку, Сирии, Ливии и многим другим", - сказал он на заседании Совета Безопасности.

    Венесуэльский дипломат уверен, что "большинство граждан США против любых попыток начать войну против Венесуэлы и требуют положить конец агрессии, отрицая разрушительную идеологию бесконечных войн".

    США Венесуэла нефть
    Venesuela rəsmisi: ABŞ neft uğrunda adi vətəndaşların qanını tökməyə hazırdır

