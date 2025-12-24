Постпред Венесуэлы: США ради нефти готовы пролить кровь простых граждан

Власти США готовы ради удовлетворения интересов крупных нефтяных корпораций пролить кровь простых американских и венесуэльских граждан.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель боливарианской республики при ООН Самуэль Монкада.

"Власти США угрожают Венесуэле вооруженным нападением, чтобы удовлетворить [интересы] крупных нефтяных корпораций, в частности ConocoPhillips и ExxonMobil, которые являются лидерами в краже венесуэльской нефти. Детям американских семей прикажут рисковать жизнями, чтобы набить карманы акционеров нефтяных компаний миллиардами долларов, тысячи венесуэльских и американских семей будут уничтожены. Кровь за нефть - это не благородное предложение, а недостойное и неприемлемое. Война за нефть - это смертельный приговор, который выносился Ираку, Сирии, Ливии и многим другим", - сказал он на заседании Совета Безопасности.

Венесуэльский дипломат уверен, что "большинство граждан США против любых попыток начать войну против Венесуэлы и требуют положить конец агрессии, отрицая разрушительную идеологию бесконечных войн".