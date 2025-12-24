Al Hadath: В разбившемся в Турции самолете произошел сбой электросистемы
В регионе
- 24 декабря, 2025
- 01:50
Разбившийся в Турции самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник штаба ВС на западе Ливии Мухаммед аль-Хаддад, мог потерпеть крушение из-за неисправности системы электроснабжения.
Как передает Report, с таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.
По данным его источников, именно перебои в работе электросистемы заставили экипаж запросить экстренную посадку вскоре после взлета. Другие детали пока не приводятся.
