    Al Hadath: В разбившемся в Турции самолете произошел сбой электросистемы

    В регионе
    24 декабря, 2025
    01:50
    Al Hadath: В разбившемся в Турции самолете произошел сбой электросистемы

    Разбившийся в Турции самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник штаба ВС на западе Ливии Мухаммед аль-Хаддад, мог потерпеть крушение из-за неисправности системы электроснабжения.

    Как передает Report, с таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

    По данным его источников, именно перебои в работе электросистемы заставили экипаж запросить экстренную посадку вскоре после взлета. Другие детали пока не приводятся.

    авиавиакатастрофа Турция

