    Ливия направит в Анкару специалистов для расследования крушения самолета

    • 24 декабря, 2025
    • 01:45
    Ливия направит в Анкару специалистов для расследования крушения самолета

    Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии направит в Турцию техническую группу для участия в расследовании обстоятельств крушения самолета, на борту которого находился начальник штаба ВС Мухаммед аль-Хаддад.

    Как передает Report, об этом сообщил второй заместитель председателя Высшего государственного совета страны Муса Фарадж.

    "Техническая группа утром направится в Анкару для участия в расследовании", - сказал он телеканалу Al Jazeera. По словам Фараджа, действующее в Триполи ПНЕ сформировало специальную комиссию для изучения всех деталей инцидента.

