Ливия направит в Анкару специалистов для расследования крушения самолета
Другие страны
- 24 декабря, 2025
- 01:45
Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии направит в Турцию техническую группу для участия в расследовании обстоятельств крушения самолета, на борту которого находился начальник штаба ВС Мухаммед аль-Хаддад.
Как передает Report, об этом сообщил второй заместитель председателя Высшего государственного совета страны Муса Фарадж.
"Техническая группа утром направится в Анкару для участия в расследовании", - сказал он телеканалу Al Jazeera. По словам Фараджа, действующее в Триполи ПНЕ сформировало специальную комиссию для изучения всех деталей инцидента.
