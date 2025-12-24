Ливия направит в Анкару специалистов для расследования крушения самолета

Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии направит в Турцию техническую группу для участия в расследовании обстоятельств крушения самолета, на борту которого находился начальник штаба ВС Мухаммед аль-Хаддад.

Как передает Report, об этом сообщил второй заместитель председателя Высшего государственного совета страны Муса Фарадж.

"Техническая группа утром направится в Анкару для участия в расследовании", - сказал он телеканалу Al Jazeera. По словам Фараджа, действующее в Триполи ПНЕ сформировало специальную комиссию для изучения всех деталей инцидента.