Прокуратура Турции начала расследование причин крушения ливийского самолета
В регионе
- 24 декабря, 2025
- 01:10
Прокуратура начала расследование причин и обстоятельств крушения самолета Falcon 50 вблизи аэропорта Анкары.
Как передает Report, об этом сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в соцсети Х.
"Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога и перевозившего пассажиров, среди которых был начальник штаба ВС Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад", - говорится в публикации.
