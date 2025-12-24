Прокуратура Турции начала расследование причин крушения ливийского самолета

Прокуратура начала расследование причин и обстоятельств крушения самолета Falcon 50 вблизи аэропорта Анкары.

Как передает Report, об этом сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в соцсети Х.

"Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога и перевозившего пассажиров, среди которых был начальник штаба ВС Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад", - говорится в публикации.