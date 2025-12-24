Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Прокуратура Турции начала расследование причин крушения ливийского самолета

    В регионе
    • 24 декабря, 2025
    • 01:10
    Прокуратура Турции начала расследование причин крушения ливийского самолета

    Прокуратура начала расследование причин и обстоятельств крушения самолета Falcon 50 вблизи аэропорта Анкары.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч в соцсети Х.

    "Генеральная прокуратура Анкары начала расследование в связи с крушением самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога и перевозившего пассажиров, среди которых был начальник штаба ВС Ливии генерал-полковник Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад", - говорится в публикации.

    Türkiyə prokurorluğu Liviya təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı araşdırmaya başlayıb

