Сегодня день рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева

Сегодня день рождения президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Report напоминает, что главе государства исполняется 64 года.

Ильхам Гейдар оглу Алиев родился 24 декабря 1961 года в городе Баку. С 1967 по 1977 годы учился в средней школе № 6 в Баку. В 1977 году поступил в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). По окончании МГИМО в 1982 году поступил в аспирантуру университета. В 1985 году защитил диссертацию и получил степень кандидата исторических наук. С 1985 по 1990 годы преподавал в альма-матер.

В 1991-1994 годах Ильхам Алиев занимался бизнесом, возглавлял ряд производственно-коммерческих предприятий.

С 1994 по август 2003 года он занимал должность вице-президента, а затем первого вице-президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), принимал активное участие в реализации нефтяной стратегии Гейдара Алиева.

Дважды, в 1995 и 2000 годах, избирался членом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

С 1997 года является президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана. В 1999 году был избран заместителем председателя правящей партии "Ени Азербайджан", в 2001 году - первым заместителем председателя, а в 2005 году - председателем партии.

В 2001-2003 годах являлся руководителем делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В январе 2003 года был избран заместителем председателя ПАСЕ, членом Бюро организации. В апреле 2004 года был награжден дипломом почетного члена ПАСЕ и медалью организации.

4 августа 2003 года был назначен премьер-министром Азербайджанской Республики. В связи с назначением на должность премьер-министра сложил с себя полномочия депутата Милли Меджлиса.

Ильхам Алиев 15 октября 2003 года впервые был избран президентом Азербайджанской Республики. На президентских выборах более 76% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Ильхам Алиев, получив на выборах 15 октября 2008 года поддержку 88,73% избирателей, был переизбран на пост президента Азербайджана. На выборах 9 октября 2013 года за Ильхама Алиева проголосовали 84,54% избирателей, он в третий раз стал президентом страны.

На выборах, состоявшихся 11 апреля 2018 года, Ильхам Алиев вновь был избран президентом Азербайджана, набрав 86,02% голосов избирателей.

Ильхам Алиев на внеочередных выборах 7 февраля 2024 года заручился поддержкой 92,12% избирателей и в пятый раз был избран президентом Азербайджана.

Ильхам Алиев владеет русским, английским, французским и турецким языками.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении вдоль линии фронта, азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию, которая впоследствии получила название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война завершилась освобождением от оккупации территорий Азербайджана, благодаря полководческому таланту, дипломатическому мастерству, принципиальности и железной воле Верховного главнокомандующего. Таким образом, была восстановлена территориальная целостность страны. Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева обеспечила реализацию невыполненных резолюций Совета Безопасности ООН, очистила Карабах от оккупантов.

Все это - результат дальновидной политики Ильхама Алиева, его полководческого таланта, политических, экономических и военных реформ, успешной внешней политики.

Для обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года, предотвращения широкомасштабных провокаций, совершенных в Карабахском экономическом районе, вывода остатков вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, возвращения мирного азербайджанского населения на освобожденные от оккупации территории, обеспечения безопасности гражданских лиц и военнослужащих, привлеченных к восстановительно-строительным работам, а также полного восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, 19 сентября 2023 года в регионе начались антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках этих мероприятий, продолжавшихся чуть более 23 часов, с применением высокоточного оружия были выведены из строя передовые и тыловые позиции, а также огневые точки соединений вооруженных сил Армении, боевые средства и объекты военного назначения. Противник, подняв белый флаг, сдался. Тем самым на всей территории Азербайджана был восстановлен конституционный строй.

