    Премьер-министр Чехии перенес операцию на лице

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 22:49
    Премьер-министр Чехии перенес операцию на лице

    Чешскому премьер-министру Андрею Бабишу во вторник провели операцию на лице в пражской больнице.

    Как передает Report, об этом сообщает чешский таблоид Blesk.

    Пресс-секретарь партии Бабиша ANO Мартин Водичка сказал, что премьер был в больнице из-за "небольшой амбулаторной операции на лице".

    "Премьер уже вернулся к работе", – добавил он.

    По словам представителя ANO, у 71-летнего Бабиша взяли образец ткани на лице для "профилактического гистологического исследования".

    Çexiyanın Baş naziri üzündən əməliyyat olunub

