Премьер-министр Чехии перенес операцию на лице

Чешскому премьер-министру Андрею Бабишу во вторник провели операцию на лице в пражской больнице.

Как передает Report, об этом сообщает чешский таблоид Blesk.

Пресс-секретарь партии Бабиша ANO Мартин Водичка сказал, что премьер был в больнице из-за "небольшой амбулаторной операции на лице".

"Премьер уже вернулся к работе", – добавил он.

По словам представителя ANO, у 71-летнего Бабиша взяли образец ткани на лице для "профилактического гистологического исследования".