Премьер-министр Чехии перенес операцию на лице
Другие страны
- 23 декабря, 2025
- 22:49
Чешскому премьер-министру Андрею Бабишу во вторник провели операцию на лице в пражской больнице.
Как передает Report, об этом сообщает чешский таблоид Blesk.
Пресс-секретарь партии Бабиша ANO Мартин Водичка сказал, что премьер был в больнице из-за "небольшой амбулаторной операции на лице".
"Премьер уже вернулся к работе", – добавил он.
По словам представителя ANO, у 71-летнего Бабиша взяли образец ткани на лице для "профилактического гистологического исследования".
