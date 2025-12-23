Çexiyanın Baş naziri üzündən əməliyyat olunub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    • 23 dekabr, 2025
    • 23:37
    Çexiyanın Baş naziri Andrey Babiş üz əməliyyatı keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Blesk" məlumat yayıb.

    Babişin "Narazı vətəndaşların aksiyası" (ANO) partiyasının mətbuat katibi Martin Vodiçka bildirib ki, baş nazir "üzdə kiçik ambulator əməliyyat" səbəbindən xəstəxanada olub.

    "Baş nazir artıq işinə qayıdıb", – o, əlavə edib.

    ANO nümayəndəsinin sözlərinə görə, 71 yaşlı Babişin üzündən "profilaktik histoloji tədqiqat" üçün toxuma nümunəsi götürülüb.

    Премьер-министр Чехии перенес операцию на лице

