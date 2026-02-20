Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal oyunları keçiriləcək
Komanda
- 20 fevral, 2026
- 12:00
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, saat 18:00-da "Ordu" klubu "Sabah"la qarşılaşacaq.
Yarımfinalın ikinci matçı isə "Gəncə" və "Şəki" arasında keçiriləcək. Görüş saat 21:00-da başlayacaq.
Hər iki oyun Bakı İdman Sarayında təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun finalı fevralın 22-də keçiriləcək. Bu görüş saat 17:00-da başlayacaq.
