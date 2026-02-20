Ceyhun Məmmədov: Heç bir təxribat İlham Əliyevin siyasətinə xələl gətirə bilməz
Daxili siyasət
- 20 fevral, 2026
- 11:58
Prezident İlham Əliyevin Sülh Şurasının ilk iclasında iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov parlamentin bugünkü plenar iclasında deyib.
"Bu gün bütün dünya Azərbaycanın bu tarixi nailiyyətlərini heyranlıqla izləyir. Bütün bunlara Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində nail olub. Heç bir çirkin kampaniya, təxribat bu siyasətə xələl gətirə bilməz. Bunu hər kəs bilməlidir", - o deyib.
