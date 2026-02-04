Президент Узбекистана посетит Пакистан с госвизитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению премьер-министра Шахбаза Шарифа 5-6 февраля посетит Пакистан с государственным визитом.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.

Отмечается, что в Исламабаде запланированы переговоры Мирзиёева с президентом Пакистана Асифом Али Зардари, премьер-министром Шахбазом Шарифом, главнокомандующим силами обороны - командующим сухопутными войсками ВС Пакистана фельдмаршалом Асимом Муниром, а также участие в 1-е заседании Совета стратегического сотрудничества.

В центре внимания предстоящих встреч - дальнейшее углубление стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном. Стороны обсудят укрепление политического диалога, развитие межправительственных, межпарламентских, деловых и межрегиональных связей, расширение товарооборота и продвижение совместных проектов в промышленности, транспорте и инфраструктуре, туризме, а также продолжение культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также состоится обмен мнениями по актуальной международной и региональной повестке. По итогам переговоров ожидается подписание совместной декларации и пакета соглашений по приоритетным направлениям.

Кроме того, президент Узбекистана примет участие в совместном бизнес-форуме представителей ведущих деловых кругов двух стран.