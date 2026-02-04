Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В рамках Волонтерской программы WUF13 проводятся тренинги

    Инфраструктура
    • 04 февраля, 2026
    • 18:53
    В рамках Волонтерской программы WUF13 проводятся тренинги

    В Азербайджане начались тренинги в рамках Волонтерской программы 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), которая будет проходить в Баку 17-22 мая 2026 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую операционную компанию WUF13, в рамках трехдневного мероприятия предусматривается поэтапное участие около 1 000 человек в семинарах на тему "Устойчивое городское развитие и модели поведения".

    Согласно информации, целью семинаров, организованных в Бакинском бизнес-центре, является информирование участников о концепциях устойчивого градостроительства, глобальных и национальных вызовах в этой сфере, углеродном следе, о критериях устойчивости и целях мероприятия WUF13, а также демонстрация важной роли волонтеров в процессе подготовки к форуму.

    Выступая на открытии первой сессии, руководитель Волонтерского центра Равана Гасанли заявила, что семинары направлены на освоение основных ценностей мероприятия WUF13 - устойчивости и ответственности сообщества. Она добавила: "Процесс обучения, начинающийся с сегодняшнего семинара, будет полезен участникам не только в деятельности в рамках WUF13, но и в их профессиональном и личностном развитии".

    Тренинги продолжились выступлениями специалистов Азербайджанской операционной компании WUF13 и компании EY Azerbaijan. Среди охваченных тем также путь Азербайджана в градостроительстве и передовые примеры ведущих городов, климатически устойчивые городские системы и жилищный вопрос. Ожидается, что тренинги "Устойчивое городское развитие и модели поведения" завершатся 6 февраля.

