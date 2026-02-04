СМИ: Вэнс возглавит группу по расследованию хищений госсредств в американских штатах

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс возглавит специальную рабочую группу по расследованию возможных хищений государственных средств в Калифорнии и других штатах.

Как передает Report, об этом сообщил со ссылкой на собственные источники телеканал CBS News.

По его данным, американский президент Дональд Трамп подпишет соответствующий указ в ближайшие дни.

Отмечается, что недавно назначенному на впервые учрежденный пост помощника генерального прокурора по борьбе с мошенничеством Колину Макдональду будет поручено плотно взаимодействовать с рабочей группой Вэнса. Как указал источник, Трамп недоволен работой Минюста США в данном направлении, поэтому эти задачи будут поручены создаваемой рабочей группе.

По сведения телеканала, в Калифорнии были выявлены потенциальные хищения с пособиями по безработице и выплатами в связи с пандемией COVID-19, общий объем которых составил несколько миллиардов долларов.

Ранее в Миннесоте была выявлена крупная мошенническая схема, связанная с программой продовольственной помощи детям, в результате которой хищения составили $19 млрд. Позже он сообщил, что власти начнут аналогичное расследование в Калифорнии и других штатах.