    СМИ: Вэнс возглавит группу по расследованию хищений госсредств в американских штатах

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 23:08
    Вице-президент США Джэй Ди Вэнс возглавит специальную рабочую группу по расследованию возможных хищений государственных средств в Калифорнии и других штатах.

    Как передает Report, об этом сообщил со ссылкой на собственные источники телеканал CBS News.

    По его данным, американский президент Дональд Трамп подпишет соответствующий указ в ближайшие дни.

    Отмечается, что недавно назначенному на впервые учрежденный пост помощника генерального прокурора по борьбе с мошенничеством Колину Макдональду будет поручено плотно взаимодействовать с рабочей группой Вэнса. Как указал источник, Трамп недоволен работой Минюста США в данном направлении, поэтому эти задачи будут поручены создаваемой рабочей группе.

    По сведения телеканала, в Калифорнии были выявлены потенциальные хищения с пособиями по безработице и выплатами в связи с пандемией COVID-19, общий объем которых составил несколько миллиардов долларов.

    Ранее в Миннесоте была выявлена крупная мошенническая схема, связанная с программой продовольственной помощи детям, в результате которой хищения составили $19 млрд. Позже он сообщил, что власти начнут аналогичное расследование в Калифорнии и других штатах.

