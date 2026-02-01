Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Израиль намерен построить международный аэропорт к востоку от сектора Газа

    • 05 февраля, 2026
    • 00:25
    Правительство Израиля 8 февраля рассмотрит проект строительства дополнительного международного аэропорта в районе библейского города Секелаг в пустыне Негев в нескольких десятках километров к востоку от границы с сектором Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

    "По указанию премьер-министра Биньямина Нетаньяху в это воскресенье (8 февраля - ред.) правительству будет представлен на утверждение проект решения о местоположении дополнительного международного аэропорта в Секелаге в Негеве", - говорится в заявлении.

    В канцелярии отметили, что "решение было принято премьер-министром после обсуждения вопроса с министром транспорта Мири Регев и высокопоставленными должностными лицами министерств финансов, транспорта и обороны".

    Кроме того, в канцелярии премьера назвали создание дополнительного международного аэропорта "национальной необходимостью", мотивировав это решение "постоянно растущим числом рейсов в Израиль и из Израиля".

