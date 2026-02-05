Вице-премьер Украины высоко оценил поддержку Азербайджана в энергетической сфере
- 05 февраля, 2026
- 00:45
Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба высоко оценил поддержку Азербайджана в сфере энергетической устойчивости.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал азербайджанский посол в Киеве Сеймур Мардалиев.
Дипломат отметил, что побеседовал с украинским вице-премьером в ходе поездки с коллегами из дипломатического корпуса.
"Выражаю благодарность заместителю премьер-министра за высокую оценку последовательной поддержки Азербайджана в вопросах энергетической устойчивости Украины, сталкивающейся с огромными вызовами", - подчеркнул С. Мардалиев.
Напомним, что 20 января Азербайджан направил Украине очередную партию гуманитарной помощи.
