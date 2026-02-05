Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Вице-премьер Украины высоко оценил поддержку Азербайджана в энергетической сфере

    • 05 февраля, 2026
    • 00:45
    Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба высоко оценил поддержку Азербайджана в сфере энергетической устойчивости.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал азербайджанский посол в Киеве Сеймур Мардалиев.

    Дипломат отметил, что побеседовал с украинским вице-премьером в ходе поездки с коллегами из дипломатического корпуса.

    "Выражаю благодарность заместителю премьер-министра за высокую оценку последовательной поддержки Азербайджана в вопросах энергетической устойчивости Украины, сталкивающейся с огромными вызовами", - подчеркнул С. Мардалиев.

    Напомним, что 20 января Азербайджан направил Украине очередную партию гуманитарной помощи.

    Ukrayna Azərbaycanın energetika sahəsində dəstəyini yüksək qiymətləndirib
