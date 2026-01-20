Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь стоимостью $1 млн

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 15:05
    Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь стоимостью $1 млн

    Очередной груз из электрооборудования отправлен с территории Сумгайытского технологического парка из Азербайджана в Украину в рамках гуманитарной помощи.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.

    В состав гуманитарного груза входят 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов.

    Общая стоимость помощи, организованной на основании обращения украинской стороны, составляет 1 млн долларов США.

    Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением.

    Общая гуманитарная поддержка Азербайджаном Украины, включая помощь на восстановление и реконструкцию, уже превысила 45 млн долларов США.

    Украина гуманитарная помощь Минэнерго электрооборудование
    Фото
    Видео
    Azərbaycandan Ukraynaya 1 milyon dollar dəyərində növbəti humanitar yardım yola salınıb

    Последние новости

    15:15

    Президент Болгарии внес заявление об отставке в Конституционный суд

    Другие страны
    15:14

    Бессент призвал ЕС воздержаться от ответных мер на американские пошлины из-за Гренландии

    Другие страны
    15:05
    Фото
    Видео

    Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь стоимостью $1 млн

    Энергетика
    15:02
    Фото

    Коллектив SOCAR посетил Аллею шехидов

    Энергетика
    14:50

    Израиль и Греция укрепляют сотрудничество в сфере кибербезопасности

    Другие страны
    14:32

    Расходы населения Азербайджана в 2025 году на покупку топлива выросли почти на 8%

    Энергетика
    14:30
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом Финляндии

    Внешняя политика
    14:27

    Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в регионе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:16

    Полицейские изъяли почти килограмм кокаина у постояльца отеля в Москве

    В регионе
    Лента новостей