Из Азербайджана в Украину отправлена очередная гуманитарная помощь стоимостью $1 млн

Очередной груз из электрооборудования отправлен с территории Сумгайытского технологического парка из Азербайджана в Украину в рамках гуманитарной помощи.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 16 января 2026 года.

В состав гуманитарного груза входят 12 панелей низкого напряжения, 11 генераторов, 5 трансформаторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов.

Общая стоимость помощи, организованной на основании обращения украинской стороны, составляет 1 млн долларов США.

Отметим, что Азербайджан и ранее отправлял в Украину гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением.

Общая гуманитарная поддержка Азербайджаном Украины, включая помощь на восстановление и реконструкцию, уже превысила 45 млн долларов США.