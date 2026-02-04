Определились первые медалисты чемпионата Азербайджана по борьбе

На чемпионате Азербайджана U-20 по греко-римской и вольной борьбе определились первые победители.

Как сообщает Report, во второй день соревнований, организованных во Дворце спорта Гянджи, определились медалисты по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг.

55 кг

1. Эмин Джавадлы

2. Ниджат Искандерли

3. Эльнар Зиядов, Халид Алескеров

63 кг

1. Турал Ахмедов

2. Амрах Амрахов

3. Нихат Тагиев, Мехди Аскерли

72 кг

1. Кямран Раджабли

2. Юсиф Ахмедли

3. Саид Насиров, Сайяд Нагызаде

82 кг

1. Ниджат Йейлагалиев

2. Заур Гусейнли

3. Нурлан Ибадзаде, Эмиль Азиев

97 кг

1. Махир Гурбанлы

2. Рихад Ибрагимли

3. Фуад Гусейнли, Ибрагим Меджидов.