Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Определились первые медалисты чемпионата Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    • 04 февраля, 2026
    • 23:57
    Определились первые медалисты чемпионата Азербайджана по борьбе

    На чемпионате Азербайджана U-20 по греко-римской и вольной борьбе определились первые победители.

    Как сообщает Report, во второй день соревнований, организованных во Дворце спорта Гянджи, определились медалисты по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг.

    55 кг

    1. Эмин Джавадлы

    2. Ниджат Искандерли

    3. Эльнар Зиядов, Халид Алескеров

    63 кг

    1. Турал Ахмедов

    2. Амрах Амрахов

    3. Нихат Тагиев, Мехди Аскерли

    72 кг

    1. Кямран Раджабли

    2. Юсиф Ахмедли

    3. Саид Насиров, Сайяд Нагызаде

    82 кг

    1. Ниджат Йейлагалиев

    2. Заур Гусейнли

    3. Нурлан Ибадзаде, Эмиль Азиев

    97 кг

    1. Махир Гурбанлы

    2. Рихад Ибрагимли

    3. Фуад Гусейнли, Ибрагим Меджидов.

    Фото
    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk qalibləri müəyyənləşib
    Ты - Король

    Последние новости

    00:45

    Вице-премьер Украины высоко оценил поддержку Азербайджана в энергетической сфере

    Другие страны
    00:25

    Израиль намерен построить международный аэропорт к востоку от сектора Газа

    Другие страны
    00:06

    Арагчи опроверг отмену переговоров с США по ядерной программе Ирана

    В регионе
    23:57
    Фото

    Определились первые медалисты чемпионата Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    23:49
    Фото

    Полпред президента: В Нахчыване начался качественно новый этап в развитии бизнеса

    Внутренняя политика
    23:39

    Гутерриш рассказал о сроках подготовки первого доклада группы ООН по ИИ

    Другие страны
    23:26

    Трамп: Хаменеи должен очень беспокоиться на фоне растущей напряженности

    Другие страны
    23:08

    СМИ: Вэнс возглавит группу по расследованию хищений госсредств в американских штатах

    Другие страны
    22:50

    Израиль ликвидировал двух командиров одной из группировок в Газе

    Другие страны
    Лента новостей