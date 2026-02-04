İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Fərdi
    • 04 fevral, 2026
    • 22:25
    Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk qalibləri müəyyənləşib

    Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatında mübarizə davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın ikinci günündə yunan-Roma güləşi üzrə 55, 63, 72, 82 və 97 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

    55 kq

    1. Emin Cavadlı (AHİTA)
    2. Nicat İsgəndərli (Sumqayıt, "Neftçi")
    3. Elnar Ziyadov (Neftçi), Xalid Ələsgərov (Sumqayıt, "Neftçi")

    63 kq

    1. Tural Əhmədov (AHİTA)
    2. Əmrah Əmrahov (Masallı)
    3. Nihat Tağıyev (Göyçay), Mehdi Əsgərli (Göyçay)

    72 kq

    1. Kamran Rəcəbli (Neftçi)
    2. Yusif Əhmədli (DİN, Sabirabad)
    3. Səid Nəsirov (Abşeron OİK), Səyyad Nağızadə (DİN, Sabirabad)

    82 kq

    1. Nicat Yeylaqaliyev (Abşeron, DİN)
    2. Zaur Hüseynli (AHİTA)
    3. Nurlan İbadzadə (DİN), Emil Həziyev (Sumqayıt-Təhsil)

    97 kq

    1. Mahir Qurbanlı (Neftçi)
    2. Rihad İbrahimli (Sumqayıt, "Neftçi")
    3. Fuad Hüseynli (AHİTA), İbrahim Məcidov (Göyçay)

