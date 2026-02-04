Güləş üzrə Azərbaycan çempionatının ilk qalibləri müəyyənləşib
- 04 fevral, 2026
- 22:25
Yunan-Roma və sərbəst güləş üzrə U-20 Azərbaycan çempionatında mübarizə davam edir.
"Report" xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil olunan yarışın ikinci günündə yunan-Roma güləşi üzrə 55, 63, 72, 82 və 97 kq-da medalçılar müəyyənləşib.
55 kq
- Emin Cavadlı (AHİTA)
- Nicat İsgəndərli (Sumqayıt, "Neftçi")
- Elnar Ziyadov (Neftçi), Xalid Ələsgərov (Sumqayıt, "Neftçi")
63 kq
- Tural Əhmədov (AHİTA)
- Əmrah Əmrahov (Masallı)
- Nihat Tağıyev (Göyçay), Mehdi Əsgərli (Göyçay)
72 kq
- Kamran Rəcəbli (Neftçi)
- Yusif Əhmədli (DİN, Sabirabad)
- Səid Nəsirov (Abşeron OİK), Səyyad Nağızadə (DİN, Sabirabad)
82 kq
- Nicat Yeylaqaliyev (Abşeron, DİN)
- Zaur Hüseynli (AHİTA)
- Nurlan İbadzadə (DİN), Emil Həziyev (Sumqayıt-Təhsil)
97 kq
- Mahir Qurbanlı (Neftçi)
- Rihad İbrahimli (Sumqayıt, "Neftçi")
- Fuad Hüseynli (AHİTA), İbrahim Məcidov (Göyçay)
