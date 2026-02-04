Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Гутерриш рассказал о сроках подготовки первого доклада группы ООН по ИИ

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 23:39
    Гутерриш рассказал о сроках подготовки первого доклада группы ООН по ИИ

    Независимая Международная научная группа, созданная для оценки глобального воздействия искусственного интеллекта, нацелена на укрепление многостороннего сотрудничества в области новых технологий в рамках "Пакта ООН для будущего" и станет первым глобальным, полностью независимым научным органом, направленным на сокращение пробелов в знаниях в области искусственного интеллекта.

    Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

    "Основная цель органа - изучить реальное воздействие искусственного интеллекта на экономику и общества, представить достоверную научную оценку и сформировать общее понимание между странами. Группа будет играть роль авторитетного источника, помогающего отличить факты от дезинформации", - отметил он.

    Генеральный секретарь сообщил, что члены, отобранные среди более 2 600 кандидатов, представляют такие области, как изучение интеллектуальных устройств, управление данными, здравоохранение, кибербезопасность и права человека, они будут осуществлять независимую деятельность.

    Группа будет работать в ускоренном режиме, и ожидается, что первый доклад будет представлен на "Глобальном диалоге по управлению ИИ", который пройдет в июле этого года. Работа секретариата будет координироваться специальным посланником генерального секретаря Амандипом Гиллом.

    Отметим, что группа была создана в августе 2025 года.

    Антониу Гутерриш ООН искуственный интеллект доклад
    Quterreş BMT-nin süni intellekt üzrə panelinin ilk hesabatı barədə danışıb
    Ты - Король

    Последние новости

    00:45

    Вице-премьер Украины высоко оценил поддержку Азербайджана в энергетической сфере

    Другие страны
    00:25

    Израиль намерен построить международный аэропорт к востоку от сектора Газа

    Другие страны
    00:06

    Арагчи опроверг отмену переговоров с США по ядерной программе Ирана

    В регионе
    23:57
    Фото

    Определились первые медалисты чемпионата Азербайджана по борьбе

    Индивидуальные
    23:49
    Фото

    Полпред президента: В Нахчыване начался качественно новый этап в развитии бизнеса

    Внутренняя политика
    23:39

    Гутерриш рассказал о сроках подготовки первого доклада группы ООН по ИИ

    Другие страны
    23:26

    Трамп: Хаменеи должен очень беспокоиться на фоне растущей напряженности

    Другие страны
    23:08

    СМИ: Вэнс возглавит группу по расследованию хищений госсредств в американских штатах

    Другие страны
    22:50

    Израиль ликвидировал двух командиров одной из группировок в Газе

    Другие страны
    Лента новостей