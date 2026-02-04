Гутерриш рассказал о сроках подготовки первого доклада группы ООН по ИИ

Независимая Международная научная группа, созданная для оценки глобального воздействия искусственного интеллекта, нацелена на укрепление многостороннего сотрудничества в области новых технологий в рамках "Пакта ООН для будущего" и станет первым глобальным, полностью независимым научным органом, направленным на сокращение пробелов в знаниях в области искусственного интеллекта.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Основная цель органа - изучить реальное воздействие искусственного интеллекта на экономику и общества, представить достоверную научную оценку и сформировать общее понимание между странами. Группа будет играть роль авторитетного источника, помогающего отличить факты от дезинформации", - отметил он.

Генеральный секретарь сообщил, что члены, отобранные среди более 2 600 кандидатов, представляют такие области, как изучение интеллектуальных устройств, управление данными, здравоохранение, кибербезопасность и права человека, они будут осуществлять независимую деятельность.

Группа будет работать в ускоренном режиме, и ожидается, что первый доклад будет представлен на "Глобальном диалоге по управлению ИИ", который пройдет в июле этого года. Работа секретариата будет координироваться специальным посланником генерального секретаря Амандипом Гиллом.

Отметим, что группа была создана в августе 2025 года.