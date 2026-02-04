Полпред президента: В Нахчыване начался качественно новый этап в развитии бизнеса

Благодаря последовательной и целенаправленной экономической политике, проводимой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Нахчыванской АР начался качественно новый этап в развитии предпринимательства.

Как сообщает местное бюро Report, об этом 4 февраля заявил полномочный представитель главы государства в автономной республике Джейхун Джалилов во время ознакомления с деятельностью предприятий в ООО Cahan Sənaye Kompleksi.

Полпред отметил, что укрепление государственно-частного партнерства, постоянное улучшение бизнес- и инвестиционной среды, приведение правовой базы в более благоприятное состояние для предпринимателей и инвесторов являются основными направлениями этой политики. Было отмечено, что в последнее время расширение доступа бизнесменов к финансовым ресурсам, применение льготных кредитных механизмов, государственная поддержка производственных и экспортно-ориентированных проектов служат более эффективной реализации экономического потенциала региона.

Вступление в силу с 1 января 2026 года в Нахчыванской АР налоговых, таможенных и социально-страховых льгот является одним из важнейших компонентов этих механизмов поддержки. Сюда входят льготы по налогу на прибыль (доход), имущество, землю, НДС (в отношении импортных операций резидентов промышленных и технологических парков, промышленных кварталов и лиц, получивших документ на стимулирование инвестиций) и упрощенному налогу. Это решение, являясь очередным ярким примером внимания и заботы главы государства к Нахчыванской АР, создает предпринимателям широкие возможности для расширения своего бизнеса, реализации новых проектов и внесения большего вклада в экономическое развитие региона.

Основатель Cahan Holding, председатель Конфедерации предпринимателей Нахчывана Вугар Аббасов предоставил подробную информацию о производственных мощностях предприятий, современном технологическом оборудовании, производимой продукции, осуществляемых маркетинговых мероприятиях и возможностях экспорта на внешние рынки.

Министр экономики Нахчыванской АР Кязым Гусейналиев сообщил, что ООО Cahan Sənaye Kompleksi, уделяющее особое внимание внедрению инновационных технологий, своей успешной деятельностью вносит вклад в развитие экономики автономной республики.

Было отмечено, что за прошедший период Фондом развития предпринимательства Нахчыванской АР для финансирования проектов предприятий, входящих в Альянс коммерческих компаний Cahan Holding, в общей сложности выделены льготные кредитные средства в размере 16,5 миллиона манатов.

В. Аббасов сообщил, что выделенные кредиты направлены на реализацию проектов, охватывающих промышленность, строительство и производственные сферы. За счет этих средств создано 310 рабочих мест. Благодаря заботе главы государства о предпринимательстве и вступлению в силу налоговых, таможенных и социально-страховых льгот, а также в результате оказанной поддержки в 2026 году предусматривается создание около 340 новых рабочих мест.