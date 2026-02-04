Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Активистка из Афганистана и НПО из Палестины также удостоены "Премии Заида"

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 18:25
    Активистка из Афганистана и НПО из Палестины также удостоены Премии Заида

    Лауреатами "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года также стали афганская активистка и исследователь в области прав женщин Зарка Яфтали и палестинская организация "Таавон".

    Об этом сообщает корреспондент Report из Абу-Даби.

    Выступая на церемонии Яфтали подчеркнула, что посвящает награду мужественным афганским женщинам, в том числе своей матери.

    "Эта награда принадлежит матерям - таким, как моя собственная мать, - которые в самые темные времена сохраняют свет надежды для своих детей", - сказала Яфтали.

    Представитель "Таавон" Набиль Гаддуми в свою очередь подчеркнул, что с момента основания организация придерживается комплексного, долгосрочного подхода к развитию, исходя из убеждения, что достойная жизнь возможна лишь через устойчивые и многосторонние программы в сферах образования, здравоохранения и культуры.

    "Мы благодарим организаторов премии. Ваше сегодняшнее признание способствует привлечению большего внимания к гуманитарным проблемам в Палестине", - сказал Гаддуми.

    Афганистан Зарка Яфтали палестинская организация Абу-Даби
    Əfqanıstanlı fəal və Fələstin QHT-si "Zayed Mükafatı"na layiq görülüb
    Ты - Король

    Последние новости

    18:40

    Таиланд и Камбоджа не пришли к единому решению по погранконфликту

    Другие страны
    18:25

    Активистка из Афганистана и НПО из Палестины также удостоены "Премии Заида"

    Внешняя политика
    18:21
    Фото

    Казахстан и Пакистан подписали контракты почти на $200 млн

    Другие страны
    18:18

    Президент Узбекистана посетит Пакистан с госвизитом

    В регионе
    18:17

    Ильхам Алиев: Сегодня ОАЭ являются примером для многих стран

    Внешняя политика
    18:14

    Сегодня глава МИД Узбекистана посетит Вашингтон

    В регионе
    18:13
    Фото
    Видео

    Ильхаму Алиеву вручена "Премия Заида за человеческое братство" - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:05

    Грузия переходит на 11-летнее общее образование

    В регионе
    18:05

    Пашинян назвал невероятным прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    Лента новостей