Активистка из Афганистана и НПО из Палестины также удостоены "Премии Заида"

Лауреатами "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года также стали афганская активистка и исследователь в области прав женщин Зарка Яфтали и палестинская организация "Таавон".

Об этом сообщает корреспондент Report из Абу-Даби.

Выступая на церемонии Яфтали подчеркнула, что посвящает награду мужественным афганским женщинам, в том числе своей матери.

"Эта награда принадлежит матерям - таким, как моя собственная мать, - которые в самые темные времена сохраняют свет надежды для своих детей", - сказала Яфтали.

Представитель "Таавон" Набиль Гаддуми в свою очередь подчеркнул, что с момента основания организация придерживается комплексного, долгосрочного подхода к развитию, исходя из убеждения, что достойная жизнь возможна лишь через устойчивые и многосторонние программы в сферах образования, здравоохранения и культуры.

"Мы благодарим организаторов премии. Ваше сегодняшнее признание способствует привлечению большего внимания к гуманитарным проблемам в Палестине", - сказал Гаддуми.