İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Əfqanıstanlı fəal və Fələstin QHT-si "Zayed Mükafatı"na layiq görülüb

    Xarici siyasət
    • 04 fevral, 2026
    • 18:35
    Əfqanıstanlı fəal və Fələstin QHT-si Zayed Mükafatına layiq görülüb

    2026-cı il "Zayed İnsan Qardaşlığı Mükafatı"nın laureatları arasında əfqanıstanlı fəal və qadın hüquqları tədqiqatçısı Zarqa Yaftali, eyni zamanda, Fələstinin "Taavon" qeyri-hökumət təşkilatı (QHT) da yer alıb.

    Bu barədə "Report"un Əbu-Dabiyə ezam olunmuş müxbiri məlumat verib.

    Mərasimdə çıxış edən Z.Yaftali mükafatı cəsarətli əfqan qadınlarına, o cümlədən öz anasına həsr etdiyini vurğulayıb.

    "Bu mükafat mənim öz anam kimi ən ağır vaxtlarda belə öz uşaqları üçün ümid işığını qoruyan analara məxsusdur", - Yaftali bildirib.

    Öz növbəsində, "Taavon"un nümayəndəsi Nabil Qaddumi vurğulayıb ki, təşkilat yarandığı vaxtdan etibarən inkişafa hərtərəfli və uzunmüddətli yanaşmaya sadiq qalıb, layiqli həyatın yalnız təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrində davamlı və çoxtərəfli proqramlar vasitəsilə mümkün olduğuna inam nümayiş etdirib.

    "Mükafatın təşkilatçılarına təşəkkür edirik. Bu mükafat Fələstindəki humanitar problemlərə daha çox diqqətin cəlb edilməsinə kömək edir", - Qaddumi bildirib.

    Əbu-Dabi
    Активистка из Афганистана и НПО из Палестины также удостоены "Премии Заида"
    Zayed Award 2026 honors Afghan activist and Palestinian organization

    Son xəbərlər

    19:40

    Kişi voleybolçuların Yüksək Liqasında XII tura yekun vurulub

    Komanda
    19:39

    KİV: Aİ səfirləri Kiyevin 90 milyard avro məbləğində maliyyələşdirilmə mexanizmini razılaşdırıblar

    Digər ölkələr
    19:35

    Azərbaycan və İrlandiya birgə parlament işçi qruplarının 1-ci iclası keçirilib

    Xarici siyasət
    19:30

    Ərdoğan: İrana xarici müdaxilələr bütün bölgə üçün əhəmiyyətli risklər təşkil edəcək

    Digər
    19:28

    Səudiyyə Ərəbistanı klubu portuqaliyalı futbolçunun müqaviləsinin müddətini uzadıb

    Futbol
    19:24
    Foto

    SOCAR-ın "yaşıl" təyinatlı istiqrazları beynəlxalq mükafata layiq görülüb

    Energetika
    19:22

    Nigeriyanın qərbində silahlılar azı 162 nəfəri öldürüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:09

    Tailand və Kamboca sərhəd münaqişəsi ilə bağlı vahid qərara gəlməyiblər

    Digər ölkələr
    19:05

    Əbu-Dabidə Rusiya, Ukrayna və ABŞ arasında danışıqların ilk günü başa çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti