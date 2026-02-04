Таиланд и Камбоджа не пришли к единому решению по погранконфликту

Специальное заседание Таиландско-камбоджийского регионального пограничного комитета в провинции Трат завершилось безрезультатно.

Как передает Report со ссылкой на The Nation, об этом сообщили в ВМС Таиланда.

Встреча, проходившая на постоянном пограничном пункте Бан Хат Лек, завершилась 4 февраля без принятия совместного итогового документа.

Отмечается, что переговоры были направлены на поддержание каналов связи, снижение напряженности и соблюдение устойчивого режима прекращения огня для обеспечения безопасности вдоль границы. За ходом переговоров следили представители группы наблюдателей от АСЕАН.

По данным издания, в ходе обсуждений камбоджийская сторона выдвинула ряд подходов и вопросов, связанных с демаркацией границы. Таиланд заявил, что эти предложения выходят за рамки РПК и противоречат сути совместного заявления Генерального погранкомитета от 27 декабря 2025 года, что делает достижение консенсуса по этим вопросам невозможным.

Тем не менее, таиландская сторона заявила о приверженности мирному урегулированию и готовности к будущим переговорам при условии строгого соблюдения ранее достигнутых договоренностей.

Напомним, что Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня 27 декабря 2025 года по итогам третьего специального заседания Генерального пограничного комитета двух стран.