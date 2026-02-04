Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Казахстан и Пакистан подписали контракты почти на $200 млн

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 18:21
    Казахстан и Пакистан подписали контракты почти на $200 млн

    Казахстан и Пакистан в рамках бизнес-форума в среду в Исламабаде подписали 32 коммерческих соглашений и контрактов на общую сумму около $200 млн.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщило Министерство торговли и интеграции Казахстана.

    "Соглашения охватывают широкий спектр направлений - от промышленности и энергетики до логистики, финансов, цифровых сервисов и агропромышленного комплекса", - отмечает ведомство.

    Там подчеркнули, что самым большим соглашением стал контракт между ТОО Falcon EuroBus и пакистанской компанией QCC International на поставку в Пакистан электробусов (на сумму $108 млн).

    По информации министерства, значительный блок договоренностей также касается совместного инвестирования, развития финансовой инфраструктуры, транспортно-логистических маршрутов, цифровых и IT-проектов, а также сотрудничества в промышленности, образовании, медицине и космической отрасли.

    "Подписанные документы направлены на практическое расширение торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Пакистаном", - отмечается в сообщении.

    Казахстан Пакистан бизнес-договора
    Ты - Король

    Последние новости

    18:40

    Таиланд и Камбоджа не пришли к единому решению по погранконфликту

    Другие страны
    18:25

    Активистка из Афганистана и НПО из Палестины также удостоены "Премии Заида"

    Внешняя политика
    18:21
    Фото

    Казахстан и Пакистан подписали контракты почти на $200 млн

    Другие страны
    18:18

    Президент Узбекистана посетит Пакистан с госвизитом

    В регионе
    18:17

    Ильхам Алиев: Сегодня ОАЭ являются примером для многих стран

    Внешняя политика
    18:14

    Сегодня глава МИД Узбекистана посетит Вашингтон

    В регионе
    18:13
    Фото
    Видео

    Ильхаму Алиеву вручена "Премия Заида за человеческое братство" - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:05

    Грузия переходит на 11-летнее общее образование

    В регионе
    18:05

    Пашинян назвал невероятным прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    Лента новостей