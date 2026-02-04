Казахстан и Пакистан подписали контракты почти на $200 млн

Казахстан и Пакистан в рамках бизнес-форума в среду в Исламабаде подписали 32 коммерческих соглашений и контрактов на общую сумму около $200 млн.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщило Министерство торговли и интеграции Казахстана.

"Соглашения охватывают широкий спектр направлений - от промышленности и энергетики до логистики, финансов, цифровых сервисов и агропромышленного комплекса", - отмечает ведомство.

Там подчеркнули, что самым большим соглашением стал контракт между ТОО Falcon EuroBus и пакистанской компанией QCC International на поставку в Пакистан электробусов (на сумму $108 млн).

По информации министерства, значительный блок договоренностей также касается совместного инвестирования, развития финансовой инфраструктуры, транспортно-логистических маршрутов, цифровых и IT-проектов, а также сотрудничества в промышленности, образовании, медицине и космической отрасли.

"Подписанные документы направлены на практическое расширение торгово-экономического взаимодействия между Казахстаном и Пакистаном", - отмечается в сообщении.