Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Король Иордании направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

    Внешняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 18:40
    Король Иордании направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

    Король Иордании Абдалла II направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент.

    Очень рад выразить Вам мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня рождения Вашего превосходительства.

    Прошу принять пожелания крепкого здоровья и счастья".

    Абдалла II Ильхам Алиев поздравление Король Иордании
    İordaniya Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb
    King of Jordan sends congratulatory letter to president of Azerbaijan

    Последние новости

    19:47

    Министерство молодежи и спорта подводит спортивные итоги 2025 года

    Индивидуальные
    19:39
    Фото

    В суде над гражданами Армении Левон Мнацаканян выступил с последним словом - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:36
    Фото

    Участники II Форума религиозных деятелей побывали в кафедральном соборе и синагоге

    Религия
    19:20

    Омер Болат: Важный аспект сотрудничества с Азербайджаном - развитие совместных брендов

    Бизнес
    19:08

    Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиёевым расширение торговли и сотрудничества

    Другие страны
    19:07

    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    19:05

    Главы МВД Грузии и Турции обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:53
    Фото

    В Минэкологии Азербайджана состоялась встреча с турецкой делегацией

    Экология
    18:41

    Токаев и Трамп обсудили конфликт между РФ и Украиной

    Другие страны
    Лента новостей