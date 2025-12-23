Король Иордании направил поздравительное письмо президенту Азербайджана
Внешняя политика
- 23 декабря, 2025
- 18:40
Король Иордании Абдалла II направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
Очень рад выразить Вам мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня рождения Вашего превосходительства.
Прошу принять пожелания крепкого здоровья и счастья".
Последние новости
19:47
Министерство молодежи и спорта подводит спортивные итоги 2025 годаИндивидуальные
19:39
Фото
В суде над гражданами Армении Левон Мнацаканян выступил с последним словом - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
19:36
Фото
Участники II Форума религиозных деятелей побывали в кафедральном соборе и синагогеРелигия
19:20
Омер Болат: Важный аспект сотрудничества с Азербайджаном - развитие совместных брендовБизнес
19:08
Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиёевым расширение торговли и сотрудничестваДругие страны
19:07
Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму АлиевуВнешняя политика
19:05
Главы МВД Грузии и Турции обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества - ОБНОВЛЕНОВ регионе
18:53
Фото
В Минэкологии Азербайджана состоялась встреча с турецкой делегациейЭкология
18:41