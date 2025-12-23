Король Иордании направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Король Иордании Абдалла II направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент.

Очень рад выразить Вам мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня рождения Вашего превосходительства.

Прошу принять пожелания крепкого здоровья и счастья".