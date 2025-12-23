Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции поздравил Ильхама Алиева

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    23 декабря, 2025
    Региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джо Кристофоли направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент.

    Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

    Желаю Вам долгих лет жизни, здоровья, счастья и дальнейших успехов в деятельности на благо Вашей страны.

    Компания bp гордится тем, что является оператором энергетических проектов мирового масштаба в Азербайджане, исключительными отношениями, которые мы наладили с Правительством Азербайджана и SOCAR. Надеемся, что это плодотворное партнерство будет продолжено и в последующие годы. Реализация этих стратегических энергетических проектов стала возможной благодаря Вашему лидерству и постоянной поддержке.

    В этом году мы отмечаем еще одну важную веху в нашем партнерстве, которое длится уже более 30 лет. В июне мы подписали четыре важных соглашения, которые усилят разведку и добычу нефти и газа, а также будут способствовать развитию проектов солнечной энергетики и электрификации. Надеемся на успешную реализацию этих проектов в предстоящие годы.

    Пользуясь этой приятной возможностью, поздравляю Вас, Вашу семью и весь азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Желаю Вам, Вашим близким и всему азербайджанскому народу в Новом году процветания, мира и прогресса".

