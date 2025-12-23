İordaniya Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb
Xarici siyasət
- 23 dekabr, 2025
- 16:38
İordaniya Kralı II Abdullah Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.
"Report"un məlumatına görə, mətndə deyilir:
"Hörmətli cənab Prezident.
Zati-alinizin doğum günü münasibətilə ən səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı Sizə çatdırmaqdan böyük məmnunluq hissi duyuram.
Sizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".
Son xəbərlər
16:50
"Haber Global" II Türkiyə–Azərbaycan İnvestisiya Forumu ilə bağlı videomaterial hazırlayıbBiznes
16:44
Rəy
Türkiyə ilə Suriyanın 31 dekabr hazırlığı – Ankara və Dəməşqin yeni planı - ŞƏRHAnalitika
16:43
Foto
Xırdalanda 2 min ev quşunun qanunsuz kəsildiyi sexin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıbSağlamlıq
16:40
Foto
Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilibDaxili siyasət
16:38
İordaniya Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıbXarici siyasət
16:33
"Neftçi"nin sabiq futbolçusu Region Liqasında oynayacaqFutbol
16:22
Əsas fondlara tətbiq edilən amortizasiya normaları üzrə təlimat təsdiqlənibMaliyyə
16:22
DGK-nın milyonluq qaçaqmalçılıqla bağlı vəzifəli şəxsləri həbs edilib, axtarışa verilənlər varHadisə
16:20