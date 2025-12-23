İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    İordaniya Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 16:38
    İordaniya Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    İordaniya Kralı II Abdullah Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mətndə deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident.

    Zati-alinizin doğum günü münasibətilə ən səmimi təbriklərimi və ən xoş arzularımı Sizə çatdırmaqdan böyük məmnunluq hissi duyuram.

    Sizə möhkəm cansağlığı və xoşbəxtlik arzularımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm".

    II Abdullah İordaniya İlham Əliyev Azərbaycan

    Son xəbərlər

    16:50

    "Haber Global" II Türkiyə–Azərbaycan İnvestisiya Forumu ilə bağlı videomaterial hazırlayıb

    Biznes
    16:44
    Rəy

    Türkiyə ilə Suriyanın 31 dekabr hazırlığı – Ankara və Dəməşqin yeni planı - ŞƏRH

    Analitika
    16:43
    Foto

    Xırdalanda 2 min ev quşunun qanunsuz kəsildiyi sexin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb

    Sağlamlıq
    16:40
    Foto

    Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

    Daxili siyasət
    16:38

    İordaniya Kralı Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb

    Xarici siyasət
    16:33

    "Neftçi"nin sabiq futbolçusu Region Liqasında oynayacaq

    Futbol
    16:22

    Əsas fondlara tətbiq edilən amortizasiya normaları üzrə təlimat təsdiqlənib

    Maliyyə
    16:22

    DGK-nın milyonluq qaçaqmalçılıqla bağlı vəzifəli şəxsləri həbs edilib, axtarışa verilənlər var

    Hadisə
    16:20

    Ukrayna üzrə təhlükəsizlik və bərpa ilə bağlı əsas sənədlərin layihələri hazırlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti