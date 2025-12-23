İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    • 23 dekabr, 2025
    • 22:50
    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Tennis Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə padel tennis üzrə ilk ölkə çempionatının qalibləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, Bakı Tennis Akademiyasında təşkil olunan yarışda oğlanlar arasında Elvin Həşimov birinci, Tamerlan Əzizov ikinci, Nazim Məlikov isə üçüncü yerə çıxıblar.

    Qızların mübarizəsində isə Umayra Həşimova, Lalə Eyvazova və Ayşən Kərimli müvafiq olaraq ilk üç yeri tutublar.

    Qoşa oyunlarda Tamerlan Əzizov - Abbas Səfərov cütlüyü ən yaxşı nəticəni göstərib. Elvin Həşimov- Umut Gündoğan tandemi ikinci, Elman Ələsgərov - Yusif Rzayev cütlüyü isə üçüncü yerlə kifayətlənib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan birinciliyində 32 kişi və 12 qadın idmançı iştirak edib.

    tennis padel Azərbaycan birinciliyi Elvin Həşimov Umayra Həşimova

    Son xəbərlər

    23:15

    Türkiyədə radarlardan itən təyyarədə Liviya Baş Qərargah rəisi ilə yanaşı 4 sərnişin olub - YENİLƏNİB

    Digər
    22:50
    Foto

    Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    22:46

    Kamikadze dronları ilə müharibədə qalib gəlməyin yolu açıqlanıb

    Digər ölkələr
    22:21
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" və "Abşeron Lions" qələbə qazanıb

    Komanda
    22:20

    Gümüşün qiyməti tarixi maksimumunu yeniləyib

    Maliyyə
    22:08

    Slovakiya Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını təbrik edib

    Xarici siyasət
    22:03

    Pezeşkian büdcə layihəsini parlamentə təqdim edib

    Region
    22:02

    Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin ən yaxşılarını açıqlayıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    21:40
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin yerində su anbarı tikdiyi türk kəndi

    Region
    Bütün Xəbər Lenti