Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" və "Abşeron Lions" qələbə qazanıb
Komanda
- 23 dekabr, 2025
- 22:21
Azərbaycan Basketbol Liqasında XI turun daha iki oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, "Sərhədçi" İdman Mərkəzində "Sərhədçi" "Quba" ilə qarşılaşıb.
Matç meydan sahiblərinin 97:78 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Bakı İdman Sarayında isə "Şəki"ni qəbul edən "Abşeron Lions" rəqibini 107:82 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, XI turun NTD - "Gəncə" və "Sabah" - "Neftçi" oyunları qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Turun əvvəlki matçlarında "Ordu" "Naxçıvan"ı (86:64), "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (99:95) məğlub edib.
Son xəbərlər
22:50
Foto
Padel tennisi üzrə ilk Azərbaycan çempionatının qalibləri müəyyənləşibFərdi
22:46
Kamikaze dronları ilə müharibədə qalib gəlməyin yolu açıqlanıbDigər ölkələr
22:21
Foto
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sərhədçi" və "Abşeron Lions" qələbə qazanıbKomanda
22:20
Gümüşün qiyməti tarixi maksimumunu yeniləyibMaliyyə
22:08
Slovakiya Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısını təbrik edibXarici siyasət
22:03
Pezeşkian büdcə layihəsini parlamentə təqdim edibRegion
22:02
Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin ən yaxşılarını açıqlayıb - YENİLƏNİBFərdi
21:40
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin yerində su anbarı tikdiyi türk kəndiRegion
21:33