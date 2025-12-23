İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Komanda
    • 23 dekabr, 2025
    • 22:21
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Sərhədçi və Abşeron Lions qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XI turun daha iki oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, "Sərhədçi" İdman Mərkəzində "Sərhədçi" "Quba" ilə qarşılaşıb.

    Matç meydan sahiblərinin 97:78 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Bakı İdman Sarayında isə "Şəki"ni qəbul edən "Abşeron Lions" rəqibini 107:82 hesabı ilə üstələyib.

    Qeyd edək ki, XI turun NTD - "Gəncə" və "Sabah" - "Neftçi" oyunları qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınıb. Turun əvvəlki matçlarında "Ordu" "Naxçıvan"ı (86:64), "Sumqayıt" "Lənkəran"ı (99:95) məğlub edib.

