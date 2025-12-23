Министерство молодежи и спорта наградило информагентство Report и его сотрудницу

Министерство молодежи и спорта наградило победителей 2025 года.

По версии ведомства, информационное агентство Report заняло третье место и было признано одним из лучших учреждений, освещающих спортивный сектор.

Сотрудница агентства Самира Гасанова также заняла третье место среди фотографов.

Лидеры рейтинга были определены на основе опроса, проведенного среди спортивных организаций.

Награда была вручена руководителю спортивного отдела Report Кянану Гасанову.