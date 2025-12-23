İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Gənclər və İdman Nazirliyi Report İnformasiya Agentliyini və əməkdaşını mükafatlandırıb

    Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin qaliblərini mükafatlandırıb.

    "Report" İnformasiya Agentliyi idman sahəsini ən yaxşı işıqlandıran qurumlardan biri hesab olunaraq üçüncü yerə layiq görülüb.

    Agentliyin əməkdaşı Samirə Həsənova isə ən yaxşı fotoqraflar arasında üçüncü hesab edilib.

    İlin ən yaxşıları idman qurumları arasında keçirilən sorğuya əsasən müəyyənləşib.

    Mükafat "Report"un İdman şöbəsinin rəhbəri Kənan Həsənova təqdim edilib.

    Министерство молодежи и спорта наградило информагентство Report и его сотрудницу

