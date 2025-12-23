Gənclər və İdman Nazirliyi "Report" İnformasiya Agentliyini və əməkdaşını mükafatlandırıb
Fərdi
- 23 dekabr, 2025
- 20:08
Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin qaliblərini mükafatlandırıb.
"Report" İnformasiya Agentliyi idman sahəsini ən yaxşı işıqlandıran qurumlardan biri hesab olunaraq üçüncü yerə layiq görülüb.
Agentliyin əməkdaşı Samirə Həsənova isə ən yaxşı fotoqraflar arasında üçüncü hesab edilib.
İlin ən yaxşıları idman qurumları arasında keçirilən sorğuya əsasən müəyyənləşib.
Mükafat "Report"un İdman şöbəsinin rəhbəri Kənan Həsənova təqdim edilib.
Son xəbərlər
20:15
Ərdoğan Livan Prezidenti ilə regional məsələləri müzakirə edibRegion
20:08
Gənclər və İdman Nazirliyi "Report" İnformasiya Agentliyini və əməkdaşını mükafatlandırıbFərdi
20:00
Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin ən yaxşılarını açıqlayır - ƏLAVƏ OLUNURFərdi
19:54
Türkiyədə minimum əmək haqqı 28 min lirə olacaqRegion
19:44
Ömer Bolat: Hədəfimiz Azərbaycanla ticarət münasibətlərimizi tam liberallaşdırmaqdırBiznes
19:35
Azərbaycan idmançıları 2025-ci ildə beynəlxalq turnirlərdə 2113 medal qazanıblarFərdi
19:29
Məşhur aparıcı polisə ifadəsində "Fənərbağça"nın prezidenti barədə danışıbRegion
19:18
Foto
Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Levon Mnatsakanyan son sözlə çıxış edib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
19:18