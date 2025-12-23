Левон Мнацаканян выступает с последним словом в суде над гражданами Армении

На продолжающемся в Бакинском военном суде заседании по уголовному делу против граждан Республики Армения с последним словом выступают подсудимые.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании суда подсудимый Левон Мнацаканян выступил с последним словом.

В своем выступлении Мнацаканян изложил мнение, противоречащее позиции стороны обвинения и показаниям потерпевших по Апрельским боям 2016 года, применения наемников и других обстоятельств дела.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.