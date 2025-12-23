Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Левон Мнацаканян выступает с последним словом в суде над гражданами Армении

    Внутренняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 15:36
    Левон Мнацаканян выступает с последним словом в суде над гражданами Армении

    На продолжающемся в Бакинском военном суде заседании по уголовному делу против граждан Республики Армения с последним словом выступают подсудимые.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании суда подсудимый Левон Мнацаканян выступил с последним словом.

    В своем выступлении Мнацаканян изложил мнение, противоречащее позиции стороны обвинения и показаниям потерпевших по Апрельским боям 2016 года, применения наемников и других обстоятельств дела.

    Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

    армянские военные преступники Бакинский военный суд Левон Мнацаканян последнее слово
    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Levon Mnatsakanyan son sözlə çıxış edir
    Court proceedings against Armenian nationals continue with final statements from accused

