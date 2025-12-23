Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиёевым расширение торговли и сотрудничества

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул важность расширения торговли и укрепления сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном.

    "Сегодня утром у меня состоялись два замечательных телефонных разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Мы обсудили важность установления мира в продолжающихся конфликтах, а также расширение торговли и сотрудничества между нашими странами. Отношения с обеими странами носят исключительно позитивный характер", - говорится в публикации.

    Трамп также сообщил, что в следующем году США примут саммит G20 в Майами. Вашингтон планирует направить приглашения Касым-Жомарту Токаеву и Шавкату Мирзиёеву для участия в мероприятии в качестве почетных гостей.

