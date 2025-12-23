Грузия и Турция обсудят партнерство в сфере правоохранительной деятельности

В Анкаре пройдут переговоры министров внутренних дел Грузии и Турции Геки Геладзе и Али Ерликаи, стороны планируют обсудить партнерство между странами в сфере правоохранительной деятельности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно информации, Геладзе вместе с делегацией отправится сегодня с официальным визитом в Турцию.

"В рамках визита министр проведет двустороннюю встречу с турецким коллегой, в ходе которой будут обсуждены существующее партнерство между странами в сфере правоохранительной деятельности, перспективы его углубления и приоритетные направления сотрудничества",- говорится в заявлении МВД Грузии.