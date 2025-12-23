Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Грузия и Турция обсудят партнерство в сфере правоохранительной деятельности

    В регионе
    • 23 декабря, 2025
    • 11:40
    Грузия и Турция обсудят партнерство в сфере правоохранительной деятельности

    В Анкаре пройдут переговоры министров внутренних дел Грузии и Турции Геки Геладзе и Али Ерликаи, стороны планируют обсудить партнерство между странами в сфере правоохранительной деятельности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Согласно информации, Геладзе вместе с делегацией отправится сегодня с официальным визитом в Турцию.

    "В рамках визита министр проведет двустороннюю встречу с турецким коллегой, в ходе которой будут обсуждены существующее партнерство между странами в сфере правоохранительной деятельности, перспективы его углубления и приоритетные направления сотрудничества",- говорится в заявлении МВД Грузии.

    Гека Геладзе Грузия Турция Али Ерликая переговоры сотрудничество правоохранительные органы МВД

