Кристина Куинн завершит миссию в Армении в январе

Посол США в Ереване Кристина Куинн завершит свою работу в Армении в середине января 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении американской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что с отъездом главы дипмиссии политика США в отношении Армении не изменится.

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены партнерству с Арменией и с нетерпением ожидают дальнейшего развития этого стратегического партнерства, а также реализации двусторонних соглашений, подписанных президентом (Дональдом) Трампом и премьер-министром (Николом) Пашиняном во время исторического мирного саммита в Вашингтоне 8 августа", - говорится в заявлении.

Ранее газета The New York Post (NY Post) со ссылкой на источники сообщила, что администрация Трампа приняла решение об отзыве 48 послов из стран Азии, Африки, Восточной Европы, Центральной и Южной Америки.

Associated Press указывало, что отзыв затронет глав дипмиссий в 29 странах.