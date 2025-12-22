NY Post: Администрация Трампа отзовет глав 48 зарубежных диппредставительств

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение об отзыве 48 послов из стран Азии, Африки, Восточной Европы, Центральной и Южной Америки.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Post (NY Post) со ссылкой на источники.

    Ранее Associated Press указывало, что отзыв затронет глав дипмиссий в 29 странах.

    "Это стандартная процедура при любой администрации. <...> Посол является личным представителем президента, и у президента есть право обеспечить присутствие в этих странах лиц, продвигающих повестку "Америка прежде всего", - приводит газета слова представителя Госдепартамента.

    При этом администрация Трампа еще не назначила постоянных глав дипломатических представительств в странах, являющихся ключевыми партнерами США, отметило издание. В частности, американских послов нет в Австралии, Германии, Катаре, Саудовской Аравии, Южной Корее и в Украине.

    Лента новостей