Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Мадуро заявил о готовности Венесуэлы защищать свой суверенитет

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 00:39
    Мадуро заявил о готовности Венесуэлы защищать свой суверенитет

    Венесуэла подтверждает стремление к миру, но готова защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

    Как передает Report, об этом говорится в письме президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, направленном главам государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также всем странам - членам ООН, документ в эфире телеканала Venezolana de Televisión зачитал глава МИД страны Иван Хиль Пинто.

    "Венесуэла подтверждает свое стремление к миру, но также абсолютно четко заявляет, что готова защищать свой суверенитет, территориальную целостность и ресурсы в соответствии с законом", - говорится в послании.

    Мадуро заявил о давлении США на Венесуэлу и отметил, что американские вооруженные силы совершили 28 нападений на гражданские суда в Карибском море и в восточной части Тихого океана, "в результате чего 104 человека были казнены без суда и следствия". Президент подчеркнул, что Венесуэла не совершала никаких действий, которые оправдывали бы военное давление со стороны США.

    Американский президент Дональд Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе.

    20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. 21 декабря агентство Bloomberg сообщило об операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшем к Венесуэле под панамским флагом. По словам газеты The New York Times, американские власти получили ордер на изъятие Bella 1, поскольку судно, предположительно, могло раньше участвовать в транспортировке иранской нефти.

    Николас Мадуро Венесуэла обращение

    Последние новости

    01:17

    "Наполи" выиграл Суперкубок Италии

    Футбол
    01:08

    В Нидерландах автомобиль врезался в толпу зрителей праздничного шоу

    Другие страны
    00:39

    Мадуро заявил о готовности Венесуэлы защищать свой суверенитет

    Другие страны
    00:24

    В ряде сел Бабека и Джульфы завтра не будет света

    Энергетика
    23:57

    Зеленский раскрыл, какие гарантии Украина хочет получить от ЕС и США - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:39

    В газоснабжении сотен абонентов в Сумгайыте возникнут перебои

    Энергетика
    23:34

    СМИ: У Рубио и Уиткоффа возникли разногласия из-за переговоров по Украине

    Другие страны
    23:22

    Премьер Грузии назвал вопрос оккупации красной линией в отношениях с РФ

    В регионе
    23:11

    Латвия продлевает усиленный режим охраны границы с Беларусью

    Другие страны
    Лента новостей