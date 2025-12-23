Мадуро заявил о готовности Венесуэлы защищать свой суверенитет

Венесуэла подтверждает стремление к миру, но готова защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Как передает Report, об этом говорится в письме президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, направленном главам государств Латинской Америки и Карибского бассейна, а также всем странам - членам ООН, документ в эфире телеканала Venezolana de Televisión зачитал глава МИД страны Иван Хиль Пинто.

"Венесуэла подтверждает свое стремление к миру, но также абсолютно четко заявляет, что готова защищать свой суверенитет, территориальную целостность и ресурсы в соответствии с законом", - говорится в послании.

Мадуро заявил о давлении США на Венесуэлу и отметил, что американские вооруженные силы совершили 28 нападений на гражданские суда в Карибском море и в восточной части Тихого океана, "в результате чего 104 человека были казнены без суда и следствия". Президент подчеркнул, что Венесуэла не совершала никаких действий, которые оправдывали бы военное давление со стороны США.

Американский президент Дональд Трамп 10 декабря сообщил о задержании находившегося под санкциями нефтяного танкера, перевозившего венесуэльскую нефть, и отметил, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе.

20 декабря США подтвердили перехват танкера Centuries, который шел под флагом Панамы с грузом для нефтяного трейдера из КНР, поставляющего топливо на китайские нефтеперерабатывающие заводы. При этом судно не находится под американскими санкциями. 21 декабря агентство Bloomberg сообщило об операции по задержанию танкера Bella 1, следовавшем к Венесуэле под панамским флагом. По словам газеты The New York Times, американские власти получили ордер на изъятие Bella 1, поскольку судно, предположительно, могло раньше участвовать в транспортировке иранской нефти.