СМИ: США снова задержали подсанкционное судно у берегов Венесуэлы

США снова задерживают и конфискуют судно у берегов Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

Отмечается, что операцию провело береговая охрана. Это произошло всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о "блокировании" всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, которые заходят или покидают территорию Венесуэлы, пишет агентство.

Других деталей источники не привели.

Напомним, что в первой половине декабря США задержали танкер с венесуэльской нефтью. Вслед за этим Венесуэла начала отправлять корабли для сопровождения танкеров.