Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: США снова задержали подсанкционное судно у берегов Венесуэлы

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 20:31
    СМИ: США снова задержали подсанкционное судно у берегов Венесуэлы

    США снова задерживают и конфискуют судно у берегов Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

    Отмечается, что операцию провело береговая охрана. Это произошло всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о "блокировании" всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями, которые заходят или покидают территорию Венесуэлы, пишет агентство.

    Других деталей источники не привели.

    Напомним, что в первой половине декабря США задержали танкер с венесуэльской нефтью. Вслед за этим Венесуэла начала отправлять корабли для сопровождения танкеров.

    США Венесуэла судно задержано
    KİV: ABŞ yenidən Venesuela sahillərində sanksiya altında olan gəmini saxlayıb

    Последние новости

    21:13

    Россия готовится к работе с США в Арктике

    В регионе
    21:07

    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков на севере Газы

    Другие страны
    20:55

    В результате удара РФ в украинском Изюме погибли два человека

    Другие страны
    20:54
    Фото

    В рамках "Недели медиаграмотности" для представителей молодежи организованы тренинги

    Медиа
    20:48
    Фото
    Видео

    В Огузе произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть погибший и пострадавшие

    Происшествия
    20:44

    Холанд сравнялся с Роналду по количеству голов в АПЛ

    Футбол
    20:31

    СМИ: США снова задержали подсанкционное судно у берегов Венесуэлы

    Другие страны
    20:20

    Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС мирный план по Газе

    В регионе
    20:17

    Премьер Ливана: Первый этап разоружения "Хезболлах" скоро завершится

    Другие страны
    Лента новостей