Полиция Италии задержала сотни человек в рамках антинаркотической операции

Итальянская полиция в субботу сообщила об аресте 384 человек в ходе крупной антинаркотической операции, которая охватила всю страну.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, изъято было 1,4 тонны наркотиков, в отношении еще 655 человек проводится расследование, в их числе - 39 несовершеннолетних.

"Полиция изъяла 35 кг кокаина и более 40 единиц огнестрельного оружия", - приводит Reuters заявление полиции.