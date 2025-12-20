Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 21:39
    Полиция Италии задержала сотни человек в рамках антинаркотической операции

    Итальянская полиция в субботу сообщила об аресте 384 человек в ходе крупной антинаркотической операции, которая охватила всю страну.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

    По данным агентства, изъято было 1,4 тонны наркотиков, в отношении еще 655 человек проводится расследование, в их числе - 39 несовершеннолетних.

    "Полиция изъяла 35 кг кокаина и более 40 единиц огнестрельного оружия", - приводит Reuters заявление полиции.

    Италия спецоперация борьба с наркоторговлей

