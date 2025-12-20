Глава МИД Египта: Встреча по Газе в Майами прошла хорошо

Встреча посредников на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Майами (американский штат Флорида) прошла хорошо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

По его словам, есть надежда на скорое начало второго этапа реализации соглашения о перемирии в секторе Газа.

"Переговоры в Майами прошли хорошо, обстановка на них также была благоприятной. Надеемся, что в скором времени мы перейдем к реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа", - рассказал он в кулуарах министерской конференции форума Россия - Африка в Каире.