Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Глава МИД Египта: Встреча по Газе в Майами прошла хорошо

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 23:02
    Глава МИД Египта: Встреча по Газе в Майами прошла хорошо

    Встреча посредников на непрямых переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС в Майами (американский штат Флорида) прошла хорошо.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

    По его словам, есть надежда на скорое начало второго этапа реализации соглашения о перемирии в секторе Газа.

    "Переговоры в Майами прошли хорошо, обстановка на них также была благоприятной. Надеемся, что в скором времени мы перейдем к реализации второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа", - рассказал он в кулуарах министерской конференции форума Россия - Африка в Каире.

    МИД Египта переговоры по Газе

    Последние новости

    00:22

    В Шеки пять человек пострадали при нападении волка

    Происшествия
    23:51

    "Ливерпуль" минимально обыграл "Тоттенхэм" в матче 17-го тура АПЛ

    Футбол
    23:26

    Португалия внесет в Энергетический фонд поддержки Украины 600 тыс. евро

    Другие страны
    23:02

    Глава МИД Египта: Встреча по Газе в Майами прошла хорошо

    Другие страны
    22:43
    Фото
    Видео

    Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Огузе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    22:37

    Уиткофф отметил прогресс в ходе первого этапа урегулирования в Газе

    Другие страны
    22:15

    Зеленский о территориях: Стоим там, где стоим

    Другие страны
    22:15

    Посол: Иран намерен углублять сотрудничество с Китаем

    В регионе
    21:58

    Швеция предоставит Украине $200 млн прямой бюджетной поддержки

    Другие страны
    Лента новостей