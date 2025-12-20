Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Уиткофф отметил прогресс в ходе первого этапа урегулирования в Газе

    • 20 декабря, 2025
    22:37
    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что первый этап мирного урегулирования в Газе уже принес ощутимые результаты.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х по итогам сегодняшней встречи с представителями Турции, Катара и Египта в Майами.

    "Первый этап принес прогресс, включая расширение гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод войск и снижение уровня боевых действий", - говорится в публикации.

    По его словам, при обсуждении второго этапа стороны подчеркнули необходимость создания единого руководящего органа в Газе для защиты гражданского населения и поддержания общественного порядка.

    "Мы также обсудили меры по региональной интеграции, включая упрощение торговли, развитие инфраструктуры и сотрудничество в области энергетики, водных и других общих ресурсов, как необходимые элементы для восстановления Газы, региональной стабильности и долгосрочного процветания. В этом контексте мы выразили поддержку скорейшему созданию и введению в действие Мирного совета в качестве переходной администрации для обеспечения гражданской защиты, восстановления и безопасности", - сообщил Уиткофф.

    Он отметил полную приверженность партнеров 20-пунктному мирному плану и призывал все стороны соблюдать свои обязательства, проявлять сдержанность и сотрудничать для поддержания мира в регионе.

    По словам американского спецпосланника, консультации будут продолжены в ближайшие недели для продвижения реализации второго этапа.

    Лента новостей