В Шеки пять человек пострадали при нападении волка
Происшествия
- 21 декабря, 2025
- 00:22
В селе Бидейиз Шекинского района волк напал на село.
Как сообщает северо-западное бюро Report, в результате нападения дикого животного травмы получили местные жители 27-летний Фариз Лятифов, 27-летняя Назиля Гурбанова, 49-летняя Севиндж Гурбанова, 52-летний Гюндюз Лятифов и пятилетний З. Гурбанов.
Пострадавшие для оказания помощи обратились в Шекинскую районную центральную больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
00:22
