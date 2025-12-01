В Шеки пять человек пострадали при нападении волка Происшествия

"Ливерпуль" минимально обыграл "Тоттенхэм" в матче 17-го тура АПЛ Футбол

Португалия внесет в Энергетический фонд поддержки Украины 600 тыс. евро Другие страны

Глава МИД Египта: Встреча по Газе в Майами прошла хорошо Другие страны

Фото Видео Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Огузе - ОБНОВЛЕНО Происшествия

Уиткофф отметил прогресс в ходе первого этапа урегулирования в Газе Другие страны

Зеленский о территориях: Стоим там, где стоим Другие страны

Посол: Иран намерен углублять сотрудничество с Китаем В регионе