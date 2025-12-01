Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Шеки пять человек пострадали при нападении волка

    Происшествия
    • 21 декабря, 2025
    • 00:22
    В Шеки пять человек пострадали при нападении волка

    В селе Бидейиз Шекинского района волк напал на село.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, в результате нападения дикого животного травмы получили местные жители 27-летний Фариз Лятифов, 27-летняя Назиля Гурбанова, 49-летняя Севиндж Гурбанова, 52-летний Гюндюз Лятифов и пятилетний З. Гурбанов.

    Пострадавшие для оказания помощи обратились в Шекинскую районную центральную больницу.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

    нападение Шекинский район
    Şəkidə canavar kəndə hücum edərək sakinlərə xəsarət yetirib

    Последние новости

    00:22

    В Шеки пять человек пострадали при нападении волка

    Происшествия
    23:51

    "Ливерпуль" минимально обыграл "Тоттенхэм" в матче 17-го тура АПЛ

    Футбол
    23:26

    Португалия внесет в Энергетический фонд поддержки Украины 600 тыс. евро

    Другие страны
    23:02

    Глава МИД Египта: Встреча по Газе в Майами прошла хорошо

    Другие страны
    22:43
    Фото
    Видео

    Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП в Огузе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    22:37

    Уиткофф отметил прогресс в ходе первого этапа урегулирования в Газе

    Другие страны
    22:15

    Зеленский о территориях: Стоим там, где стоим

    Другие страны
    22:15

    Посол: Иран намерен углублять сотрудничество с Китаем

    В регионе
    21:58

    Швеция предоставит Украине $200 млн прямой бюджетной поддержки

    Другие страны
    Лента новостей