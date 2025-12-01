İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Hadisə
    • 21 dekabr, 2025
    • 00:17
    Şəkidə canavar kəndə hücum edərək sakinlərə xəsarət yetirib

    Şəkidə canavar kəndə hücum edərək 5 nəfərə xəsarət yetirib.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Bideyiz kəndində baş verib.

    Belə ki, canavar kənd sakinləri; 5 yaşlı Z.Qurbanov, 27 yaşlı Fariz Lətifov, 27 yaşlı Nazilə Qurbanova, 49 yaşlı Sevinc Qurbanova və 52 yaşlı Gündüz Lətifovu yaralayıb.

    Onlar müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına müraciət ediblər.

    canavar Şəki Hücum
    В Шеки пять человек пострадали при нападении волка

