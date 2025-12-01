Şəkidə canavar kəndə hücum edərək sakinlərə xəsarət yetirib
Hadisə
- 21 dekabr, 2025
- 00:17
Şəkidə canavar kəndə hücum edərək 5 nəfərə xəsarət yetirib.
"Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə Bideyiz kəndində baş verib.
Belə ki, canavar kənd sakinləri; 5 yaşlı Z.Qurbanov, 27 yaşlı Fariz Lətifov, 27 yaşlı Nazilə Qurbanova, 49 yaşlı Sevinc Qurbanova və 52 yaşlı Gündüz Lətifovu yaralayıb.
Onlar müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Şəki Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına müraciət ediblər.
