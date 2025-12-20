Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 22:15
    Зеленский о территориях: Стоим там, где стоим

    Единственная справедливая позиция по территориальному вопросу на переговорах для Украины состоит в принципе "стоим там, где стоим".

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время субботнего онлайн-общения с журналистами.

    Он пояснил, что остановка на текущей линии фронта означает, что российские войска останутся на временно оккупированных территориях Донбасса, а Украина сохранит те части региона, которые сейчас контролирует. Возвращать временно оккупированные территории придется исключительно дипломатическим путем.

    "На сегодня возможен справедливый вариант: стоим там, где стоим, это контактная линия в любом регионе нашего государства. Это принципиальные вещи. В любом формате, если бы мы не подходили к этому вопросу, для нас важно, чтобы украинские власти контролировали ту часть Донбасса, которую мы сегодня контролируем. На мой взгляд, это справедливо ", - отметил Зеленский.

