    Президент Литвы высказался о мирных переговорах по войне в Украине

    • 15 февраля, 2026
    • 03:51
    Президент Литвы высказался о мирных переговорах по войне в Украине

    Россия не готова к миру, и демонстрирует это каждый день.

    Как передает Report со ссылкой на издание Европейская правда, такое заявление сделал Президент Литвы Гитанас Науседа во время панельной дискуссии на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

    Литовский президент скептически настроен по поводу нынешнего переговорного процесса, который продолжается с участием Украины, США и России.

    "Как мне кажется – и Россия доказывает это каждый день – Россия не готова к миру, и я не думаю, что они готовы к мирным переговорам. Возможно, это произойдет в 2027-28 году, но не в 2026 – потому что все указывает на то, что они просто имитируют переговорный процесс, а тем временем пытаются сломить дух украинцев", – сказал Науседа.

    Президент Литвы также отметил, что способность Украины держаться зависит от помощи со стороны партнеров.

    "Сейчас очень нужна наша постоянная поддержка, наша готовность и наше единство с нашим трансатлантическим партнером также", – заключил Науседа.

    Гитанас Науседа Литва российско-украинская война
