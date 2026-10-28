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    В Азербайджане модернизируется система художественного образования

    Kультурная политика
    • 28 октября, 2026
    • 13:23
    В Азербайджане модернизируется система художественного образования

    В Азербайджане в последние годы реализуются комплексные меры по модернизации системы художественного образования при Министерстве культуры.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник министра культуры Джасарат Валехов на сессии "Межкультурный диалог, образование и цифровая трансформация" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога.

    По его словам, цель заключается в сохранении культурного наследия и создании новых возможностей для молодежи.

    Валехов отметил, что молодые люди проявляют интерес к современным формам художественной выразительности. Поэтому в образовательные программы включают электронную музыку, графический дизайн, дизайн одежды и другие творческие направления.

    "Молодой человек должен уметь понимать традиции и создавать новое. Мы хотим, чтобы студенты знали свои культурные корни и развивали навыки, необходимые для креативной экономики будущего", - подчеркнул он.

    професиональное образование Министерство культуры Азербайджана Джасарат Валехов VII Всемирный форум межкультурного диалога
    Cəsarət Valehov: Mədəniyyət Nazirliyi yanında incəsənət təhsili sistemi modernləşdirilir
    Azerbaijan modernizes arts education system
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