В Азербайджане модернизируется система художественного образования

В Азербайджане в последние годы реализуются комплексные меры по модернизации системы художественного образования при Министерстве культуры.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра культуры Джасарат Валехов на сессии "Межкультурный диалог, образование и цифровая трансформация" в рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога.

По его словам, цель заключается в сохранении культурного наследия и создании новых возможностей для молодежи.

Валехов отметил, что молодые люди проявляют интерес к современным формам художественной выразительности. Поэтому в образовательные программы включают электронную музыку, графический дизайн, дизайн одежды и другие творческие направления.

"Молодой человек должен уметь понимать традиции и создавать новое. Мы хотим, чтобы студенты знали свои культурные корни и развивали навыки, необходимые для креативной экономики будущего", - подчеркнул он.