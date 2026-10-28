АКБА: Микрофинансовые организации Азербайджана за год разместили облигаций на 65 млн манатов

Микрофинансовые организации Азербайджана за последний год разместили на бирже облигаций на общую сумму 65 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации участников рынков капитала Азербайджана (АКБА) Орхан Багиров на конференции "Инвестиции и устойчивое развитие в микрофинансировании", организованной Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана (AMFA).

По его словам, потенциал этого рынка примерно в 24 раза превышает текущий показатель, однако связь между двумя сторонами рынка пока практически не сформирована.

"Около 900 млн манатов средств страховых компаний размещаются для получения процентного дохода. По данным Центрального банка, около 60% страховых резервов используются с этой целью. Однако объем рынка ценных бумаг этого сектора составляет всего 65 млн манатов, поэтому годовой доход сектора по этим облигациям составляет примерно 2-4,6 млн манатов", - отметил Багиров.

Он подчеркнул, что ключевая проблема не в доходности облигаций, а в малом размере самого рынка.

По словам Багирова, совокупный портфель микрофинансовых организаций составляет 1,6 млрд манатов, и около 20% этого портфеля - примерно 320 млн манатов - может быть профинансировано за счет облигаций. "Даже если объем выпуска облигаций увеличить в 4 раза, у страховых компаний может быть достаточный потенциал для покупки этих ценных бумаг", - добавил он.