Активы должностных лиц, полученные при конфликте интересов, обратят в доход государства
Милли Меджлис
- 28 октября, 2026
- 13:27
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане имущество, привилегии и льготы, полученные должностными лицами в результате конфликта интересов, предлагается обращать в доход государства.
Как сообщает Report, соответствующее положение включено в новый законопроект "О конфликте интересов".
Согласно документу, должностное лицо должно добровольно вернуть полученное имущество либо возместить его стоимость, а также стоимость предоставленных ему привилегий или льгот.
В случае отказа имущество, привилегии, льготы или их стоимость будут принудительно и безвозмездно обращены в доход государства. Такое решение будет приниматься судом по иску соответствующего органа и исполняться после его вступления в законную силу.
Vəzifəli şəxslər maraqlar toqquşması nəticəsində əldə etdikləri əmlakı könüllü dövlət nəfinə ödəyəcəklər
Последние новости
14:34
"Нафтогаз" Украины и Госдеп США договорились о партнерстве в нефтегазовом сектореДругие страны
14:30
Ширванский канал позволит расширить орошаемые площади более чем на 100 тыс. гаАПК
14:29
Эксперт: В Азербайджане может быть создан новый рынок для микрокредитовФинансы
14:23
Завтра в Анкаре состоится заседание СМИД ОТГВнешняя политика
14:03
ADSEA: Из Ширванского канала будет подаваться вода в озеро ГаджигабулИнфраструктура
13:59
АСА: Требования ликвидности влияют на инвестиционные решенияФинансы
13:52
В Азербайджане в 2027г прожиточный минимум увеличат до 314 манатовМилли Меджлис
13:50
Видео
Число погибших при столкновении двух поездов в Испании возросло до 40 человек - ОбновленоДругие страны
13:49
Должностным лицам в Азербайджане установят ограничения на стороннюю деятельностьМилли Меджлис