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    Активы должностных лиц, полученные при конфликте интересов, обратят в доход государства

    Милли Меджлис
    • 28 октября, 2026
    • 13:27
    Активы должностных лиц, полученные при конфликте интересов, обратят в доход государства

    В Азербайджане имущество, привилегии и льготы, полученные должностными лицами в результате конфликта интересов, предлагается обращать в доход государства.

    Как сообщает Report, соответствующее положение включено в новый законопроект "О конфликте интересов".

    Согласно документу, должностное лицо должно добровольно вернуть полученное имущество либо возместить его стоимость, а также стоимость предоставленных ему привилегий или льгот.

    В случае отказа имущество, привилегии, льготы или их стоимость будут принудительно и безвозмездно обращены в доход государства. Такое решение будет приниматься судом по иску соответствующего органа и исполняться после его вступления в законную силу.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Новый законопроект
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