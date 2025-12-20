Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Посол: Иран намерен углублять сотрудничество с Китаем

    В регионе
    • 20 декабря, 2025
    • 22:15
    Посол: Иран намерен углублять сотрудничество с Китаем

    Тегеран поддерживает концепцию построения сообщества с общим будущим для человечества и четыре глобальные инициативы, предложенные председателем КНР Си Цзиньпином.

    Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил посол Ирана в Китае Абдолреза Рахмани-Фазли.

    На встрече с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим отделом международных связей Лю Хайсином посол заявил, что Тегеран готов сотрудничать с Пекином для ускорения развития отношений в 2026 году.

    "Это открывает возможности для ускорения реализации соглашений между лидерами Ирана и Китая, расширения сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной сферах, а также дальнейшего укрепления положительной динамики в двусторонних отношениях", - указал дипломат.

    Иран Китай двустороннее сотрудничество
    İran Sin Cinpinin təşəbbüslərini dəstəkləyib və Çinlə əməkdaşlığı dərinləşdirmək istəyir

    Последние новости

    22:43
    Фото
    Видео

    Установлена личность погибшего в ДТП в Огузе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    22:37

    Уиткофф отметил прогресс в ходе первого этапа урегулирования в Газе

    Другие страны
    22:15

    Зеленский о территориях: Стоим там, где стоим

    Другие страны
    22:15

    Посол: Иран намерен углублять сотрудничество с Китаем

    В регионе
    21:58

    Швеция предоставит Украине $200 млн прямой бюджетной поддержки

    Другие страны
    21:46

    Маск стал первым в истории человеком с состоянием более $700 млрд

    Бизнес
    21:39

    Полиция Италии задержала сотни человек в рамках антинаркотической операции

    Другие страны
    21:27

    Иран намерен создать единую систему управления транспортом

    В регионе
    21:13

    Россия готовится к работе с США в Арктике

    В регионе
    Лента новостей