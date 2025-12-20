Посол: Иран намерен углублять сотрудничество с Китаем

Тегеран поддерживает концепцию построения сообщества с общим будущим для человечества и четыре глобальные инициативы, предложенные председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщает Report со ссылкой на ISNA, об этом заявил посол Ирана в Китае Абдолреза Рахмани-Фазли.

На встрече с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим отделом международных связей Лю Хайсином посол заявил, что Тегеран готов сотрудничать с Пекином для ускорения развития отношений в 2026 году.

"Это открывает возможности для ускорения реализации соглашений между лидерами Ирана и Китая, расширения сотрудничества в экономической, торговой, инвестиционной сферах, а также дальнейшего укрепления положительной динамики в двусторонних отношениях", - указал дипломат.