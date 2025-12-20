Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 20 декабря, 2025
    • 20:48
    В Огузе произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть погибший и пострадавшие

    В селе Синджан Огузского района произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

    Согласно первичной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Vito потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось с деревом.

    В ДТП предварительно скончался один человек, еще несколько пострадавших были доставлены в Огузскую районную центральную больницу.

    По факту проводится расследование.

