В Огузе произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть погибший и пострадавшие

В селе Синджан Огузского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.

Согласно первичной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Vito потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось с деревом.

В ДТП предварительно скончался один человек, еще несколько пострадавших были доставлены в Огузскую районную центральную больницу.

По факту проводится расследование.