В Огузе произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть погибший и пострадавшие
Происшествия
- 20 декабря, 2025
- 20:48
В селе Синджан Огузского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован на участке автомагистрали Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки.
Согласно первичной информации, водитель микроавтобуса Mercedes Vito потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось с деревом.
В ДТП предварительно скончался один человек, еще несколько пострадавших были доставлены в Огузскую районную центральную больницу.
По факту проводится расследование.
