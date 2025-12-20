Швеция предоставит Украине $200 млн прямой бюджетной поддержки

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Швеция объявила о предоставлении Украине $200 млн прямой бюджетной поддержки в 2026 году.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    "Это финансирование обеспечит ежедневные потребности людей в разгар войны, включая критически важные государственные услуги, энергоснабжение, здравоохранение, школы, пенсии и другие выплаты. Мы глубоко благодарны Швеции за решительность, поддержку и непоколебимую солидарность", - отметил он.

    По его словам, Швеция в августе стала первой страной, которая предоставила Украине прямую бюджетную поддержку.

