Швеция предоставит Украине $200 млн прямой бюджетной поддержки
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 21:58
Швеция объявила о предоставлении Украине $200 млн прямой бюджетной поддержки в 2026 году.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Это финансирование обеспечит ежедневные потребности людей в разгар войны, включая критически важные государственные услуги, энергоснабжение, здравоохранение, школы, пенсии и другие выплаты. Мы глубоко благодарны Швеции за решительность, поддержку и непоколебимую солидарность", - отметил он.
По его словам, Швеция в августе стала первой страной, которая предоставила Украине прямую бюджетную поддержку.
